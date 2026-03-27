Prix d’Excellence de la Beauté 2026: Το δίδυμο περιποίησης που στοχεύει στη διόρθωση εννέα βασικών σημαδιών γήρανσης

Το Premium Le Serum Absolu και η Premium La Masque Absolu της Lierac βραβεύονται φέτος για την υψηλής απόδοσης αντιγηραντική δράση τους που διορθώνει ορατά τα σημάδια του χρόνου και χαρίζει ανανεωμένη λάμψη στην επιδερμίδα.



Ο κόσμος της ομορφιάς συνεχώς υποδέχεται νέα προϊόντα, και το περασμένο έτος μας έδωσε μερικά που αγαπήσαμε με την πρώτη χρήση. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι δημοσιογράφοι ομορφιάς του Marie Claire από όλο τον κόσμο ψηφίσαμε και επιλέξαμε τα καλύτερα. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν skincare, μακιγιάζ και μαλλιά, και οι επιλογές βασίζονται στην καινοτομία, τις υφές και την αποτελεσματικότητα των προϊόντων.





Η Lierac είναι ένα brand που έχει συνδέσει το όνομά της με την καινοτομία στην αντιγηραντική περιποίηση, συνδυάζοντας τη δερματολογική επιστήμη με τη δύναμη των φυτικών δραστικών συστατικών.

