Αυτή είναι η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας - Ποιοι την αμφισβητούν

ΗSarah Mullaly ανακηρύχθηκε η πρώτη γυναίκα Αρχιεπίσκοπος του Καντερμπέρι στις 25 Μαρτίου 2026, σηματοδοτώντας μια ιστορική αλλαγή για την Εκκλησία της Αγγλίας στα 1.400 χρόνια ύπαρξής της, παρά τις εσωτερικές διαφωνίες που συνεχίζονται.Η πρώην νοσοκόμα, που κούραρε καρκινοπαθείς, είχε νόμιμα αναλάβει τον ρόλο τον Ιανουάριο και ξεκίνησε επίσημα τη δημόσια διακονία της σε τελετή με την παρουσία του Πρίγκιπα William, της Πριγκίπισσας Kate και του Πρωθυπουργού Keir Starmer.Η τελετή πραγματοποιήθηκε τη γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου τονίζοντας τόσο την πίστη στις παραδόσεις και τις αρχές, αλλά και το κύμα αλλαγής που έρχεται, με τη νέα ηγέτη της Εκκλησίας να αποτελεί σύμβολο για την παγκόσμια Αγγλικανική Κοινότητα, η οποία αριθμεί περίπου 85 έως 100 εκατομμύρια μέλη.Η Sarah Mullaly είναι 63 ετών και αναλαμβάνει την ευθύνη της σε μια δύσκολη περίοδο για την Εκκλησία της Αγγλίας, που παραμένει διχασμένη γύρω από τη γυναικεία ηγεσία, τη σεξουαλικότητα και τις αποτυχίες στην προστασία παιδιών και ευάλωτων ομάδων, ενώ κάποιες συντηρητικές αγγλικανικές ομάδες αμφισβητούν ανοιχτά την εξουσία του Καντέρμπερι.