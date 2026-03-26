Μια επιζήσασα της υπόθεσης Επστάιν: «Άρχισε να αυνανίζεται»

Η εμπειρία της Joanna Harrison είναι χαρακτηριστική της κουλτούρας του victim blaming που έχει ποτίσει τον οργανισμό μας, πλημμυρίζοντάς μας με ενοχές ακόμα και για πράξεις όπου είμαστε, ξεκάθαρα, τα θύματα. Η επιζήσασα της υπόθεσης του Jeffrey Epstein φοβόταν ότι θα την εξέθετε η δημοσιοποίηση των φακέλων, αίροντας την ανωνυμία της.