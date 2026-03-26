«Devil Wears Prada 2»: Γιατί παρενέβη η αστυνομία στα γυρίσματα

Η Anne Hathaway ζήτησε από τους παραγωγούς του «Devil Wears Prada 2» να μη συμμετέχουν «ανησυχητικά λεπτά» μοντέλα, όπως αποκάλυψε η συμπρωταγωνίστριά της, Meryl Streep, σε μια νέα συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar. Σε αντίθεση μάλιστα με την πρώτη ταινία, όπου οι οίκοι μόδας ήταν επιφυλακτικοί στο να προβληθούν σε ένα φιλμ με άγνωστη εξέλιξη, το σίκουελ γυρίστηκε με την υποστήριξη πολυτελών brands, με το καστ να παρακολουθεί ακόμα και επιδείξεις στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου.