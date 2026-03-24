Κερτ Ράσελ - Γκόλντι Χον: Γιατί αποφάσισαν να μην παντρευτούν ποτέ

Μπορεί μέχρι σήμερα να καλούνται να «απολογηθούν» στα media όσοι επώνυμοι διατηρούν μακροχρόνιες σχέσεις χωρίς γάμο, αλλά οι Kurt Russell και Goldie Hawn είχαν πάει κόντρα σε αυτό το ισχυρό στερεότυπο ήδη από τη δεκαετία του ‘80. Ο Russell σε μια πρόσφατη συνέντευξή του με τη Wall Street Journal μίλησε για τον πρώτο καιρό της σχέσης του με τη Hawn, ήδη από το 1967, που γνωρίστηκαν στο σετ του μιούζικαλ «The One and Only, Genuine, Original Family Band», όταν εκείνος ήταν 15 ετών κι εκείνη 21 ετών.