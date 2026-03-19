Μήπως θα έκανε καλό στα ζευγάρια να αρχίσουν να κοιμούνται χώρια;

Μπορεί μετά από ένα βράδυ που μοιραστήκαμε το ίδιο κρεβάτι με τον αγαπημένο μας να νιώθουμε ότι κοιμηθήκαμε καλύτερα από ποτέ, ωστόσο μακροπρόθεσμα η συνήθεια της συγκοίμησης στο ζευγάρι ενδεχομένως να υπονομεύσει τη διάρκεια, και την ποιότητα, του ύπνου μας. Αυτό δείχνει μια νέα, μεγάλη έρευνα, τα συμπεράσματα της οποίας δημοσιεύει το New Scientist.