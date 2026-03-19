Ο θρήνος του τσέλου πάνω στα ερείπια της Βηρυτού (βίντεο)

Δεν είναι η πρώτη φορά, φυσικά, που η μουσική χρησιμοποιείται σαν καταφύγιο και αντίσταση σε εποχές και τόπους πολέμου. Ωστόσο η ερμηνεία του τσελίστα Mahdi Sàhêli αναδεικνύει, επιπλέον, το μέγεθος της καταστροφής στη Βηρυτό.