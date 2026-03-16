Όσκαρ 2026: Ο Χαβιέ Μπαρδέμ λέει «Όχι στον πόλεμο και Λευτεριά στην Παλαιστίνη»
ενώ η πρώτη νικήτρια του Όσκαρ διεύθυνσης φωτογραφίας ζητά από τις γυναίκες στην αίθουσα να σηκωθούν όρθιες: «Χωρίς εσάς δεν θα 'μουν εδώ»
Ηβραδιά της απονομής των Όσκαρ θα θυμίζει πάντα στους πιο ρομαντικούς ανάμεσά μας ότι η δύναμη των παραμυθιών μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους, έστω και για λίγο.
Και, ευτυχώς, τα Όσκαρ του 2026 δεν ήταν απλώς μια λαμπερή βραδιά κινηματογραφικής μαγείας. Ήταν και μια τελετή με ξεκάθαρο πολιτικό και συναισθηματικό αποτύπωμα. Από τη στιγμή που ο Ισπανός, βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Javier Bardem ανέβηκε στη σκηνή και, πριν ανακοινώσει το βραβείο, είπε καθαρά και ψύχραιμα «No to war and free Palestine», αποσπώντας δυνατό χειροκρότημα από την αίθουσα, μέχρι τη στιγμή που η πρώτη γυναίκα που κερδίζει ποτέ Όσκαρ διεύθυνσης φωτογραφίας κάλεσε τις γυναίκες της αίθουσας να σηκωθούν όρθιες λέγοντας «Χωρίς εσάς δεν θα ήμουν εδώ», η απονομή μάς θύμισε ότι το σινεμά δεν είναι μόνο θέαμα. Είναι και θέση και μεγάφωνο για την παγκόσμια κοινότητα.
Για λίγες ώρες, το Χόλιγουντ κατάφερε να γίνει ξανά αυτό που υπόσχεται πως είναι: η χώρα των ονειροπόλων, ένας τόπος όπου όλα είναι δυνατά, όπου το διαφορετικό όχι απλώς επιβιώνει αλλά ανθίζει. Ευτυχώς, φέτος η βραδιά τα είχε όλα: ιστορικές πρωτιές, ευχαριστήριους λόγους που δεν έμειναν στην ασφάλεια της ευγνωμοσύνης, στιγμές κινηματογραφικές μέσα στην ίδια την τελετή και μερικές από τις πιο δίκαιες βραβεύσεις της τελευταίας δεκαετίας.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα