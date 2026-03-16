Όσκαρ 2026: Ο Χαβιέ Μπαρδέμ λέει «Όχι στον πόλεμο και Λευτεριά στην Παλαιστίνη»

Ηβραδιά της απονομής των Όσκαρ θα θυμίζει πάντα στους πιο ρομαντικούς ανάμεσά μας ότι η δύναμη των παραμυθιών μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους, έστω και για λίγο.Και, ευτυχώς, τα Όσκαρ του 2026 δεν ήταν απλώς μια λαμπερή βραδιά κινηματογραφικής μαγείας. Ήταν και μια τελετή με ξεκάθαρο πολιτικό και συναισθηματικό αποτύπωμα. Από τη στιγμή που ο Ισπανός, βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Javier Bardem ανέβηκε στη σκηνή και, πριν ανακοινώσει το βραβείο, είπε καθαρά και ψύχραιμα «No to war and free Palestine», αποσπώντας δυνατό χειροκρότημα από την αίθουσα, μέχρι τη στιγμή που η πρώτη γυναίκα που κερδίζει ποτέ Όσκαρ διεύθυνσης φωτογραφίας κάλεσε τις γυναίκες της αίθουσας να σηκωθούν όρθιες λέγοντας «Χωρίς εσάς δεν θα ήμουν εδώ», η απονομή μάς θύμισε ότι το σινεμά δεν είναι μόνο θέαμα. Είναι και θέση και μεγάφωνο για την παγκόσμια κοινότητα.Για λίγες ώρες, το Χόλιγουντ κατάφερε να γίνει ξανά αυτό που υπόσχεται πως είναι: η χώρα των ονειροπόλων, ένας τόπος όπου όλα είναι δυνατά, όπου το διαφορετικό όχι απλώς επιβιώνει αλλά ανθίζει. Ευτυχώς, φέτος η βραδιά τα είχε όλα: ιστορικές πρωτιές, ευχαριστήριους λόγους που δεν έμειναν στην ασφάλεια της ευγνωμοσύνης, στιγμές κινηματογραφικές μέσα στην ίδια την τελετή και μερικές από τις πιο δίκαιες βραβεύσεις της τελευταίας δεκαετίας.