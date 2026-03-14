Κέιτ Μίντλετον: Η αλλαγή που έκανε στον τρόπο ζωής της μετά τη διάγνωση με καρκίνο

ΗKate Middleton μίλησε ανοιχτά για μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο ζωής της, δύο χρόνια μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο.Κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στο Fabal Beerhall στο Λονδίνο την Πέμπτη, η πριγκίπισσα αποκάλυψε ότι έχει μειώσει σημαντικά την κατανάλωση αλκοόλ. Όταν της προσφέρθηκε ένα ποτό, απάντησε: «Από τη διάγνωσή μου και μετά δεν πίνω σχεδόν καθόλου αλκοόλ… είναι κάτι στο οποίο πρέπει πλέον να είμαι πολύ πιο προσεκτική».Η απόφασή της συνδέεται με τις συστάσεις υγειονομικών οργανισμών, όπως τα Centers for Disease Control and Prevention (CDC) και Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που επισημαίνουν ότι η κατανάλωση αλκοόλ έχει συνδεθεί με διάφορες μορφές καρκίνου, μεταξύ των οποίων ο καρκίνος του μαστού, του παχέος εντέρου, του οισοφάγου, του ήπατος και της στοματικής κοιλότητας.