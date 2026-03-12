Μετά τις επιθέσεις του ICE ένα «άτυπο δίκτυο στέγασης» προστατεύει οικογένειες από την Αϊτή στις ΗΠΑ

Μετά τις επιθέσεις και τις δολοφονίες του ICE στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο φόβος των απελάσεων έχει γίνει πολύ έντονος. Έτσι, σε μια μικρή πόλη του Οχάιο, ένα άτυπο δίκτυο κατοίκων έχει αρχίσει να φιλοξενεί οικογένειες μεταναστών από την Αϊτή που φοβούνται πιθανές επιδρομές των αρχών μετανάστευσης.Στο Springfield, μια πόλη περίπου 58.000 κατοίκων περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι από την Αϊτή έχουν εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια. Πολλοί από αυτούς ζουν και εργάζονται νόμιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες χάρη στο πρόγραμμα Temporary Protected Status (TPS), το οποίο δημιουργήθηκε για άτομα που δεν μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στις χώρες τους λόγω φυσικών καταστροφών ή συγκρούσεων.Οι άνθρωποι από την Αϊτή απέκτησαν πρόσβαση στο πρόγραμμα μετά τον καταστροφικό σεισμό του 2010, ενώ στη συνέχεια η προστασία παρατάθηκε λόγω της πολιτικής αστάθειας και της βίας στη χώρα. Ωστόσο, τον Φεβρουάριο του 2025 η κυβέρνηση Trump περιόρισε τη διάρκεια του καθεστώτος προστασίας, ανακαλώντας προηγούμενη παράταση που είχε δοθεί επί κυβέρνησης Biden. Η απόφαση επηρέασε περισσότερους από 500.000 ανθρώπους σε όλη τη χώρα.Λίγο αργότερα, οι αρχές κινήθηκαν για τον πλήρη τερματισμό του TPS για τους Αϊτινούς από τις 3 Φεβρουαρίου, κάτι που θα μπορούσε να αφήσει χιλιάδες ανθρώπους εκτεθειμένους σε άμεση απέλαση. Ομοσπονδιακός δικαστής μπλόκαρε προσωρινά την απόφαση όσο εκκρεμούν οι αγωγές, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει.