Alysa Liu: Με denim καφέ σύνολο στο show της Louis Vuitton στο Παρίσι

Λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη θριαμβευτική της παρουσία στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου, η αμερικανίδα πρωταθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ Alysa Liu έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, παρακολουθώντας το show του οίκου Louis Vuitton για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026.