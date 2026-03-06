«Μαζί στη Γιορτή»: Το 2ο Φεστιβάλ του Ιδρύματος ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος ξεκινά από το Μέγαρο Μουσικής

Η μεγάλη γιορτή της ισότιμης συμπερίληψης σε Αθήνα και Φωκίδα .



Η πολυβραβευμένη κοινότητα συμβίωσης ενηλίκων με νοητικές-αναπτυξιακές αναπηρίες «ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος», με έδρα το Γαλαξείδι, διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Πολιτισμού & Αθλητισμού “Μαζί στη Γιορτή” με εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 30 Απριλίου και 23 Μαΐου. Μια διοργάνωση που πέρσι έφερε κοντά τους ενεργούς πολίτες κάθε ηλικίας και διαφορετικότητας μέσα από τις πολλαπλές δράσεις που προετοίμασαν και βίωσαν ΜΑΖΙ χιλιάδες μαθητές, εθελοντές και όλοι οι τοπικοί κοινωνικοί εταίροι, δημιουργώντας μια συλλογική παρακαταθήκη.





Το Φεστιβάλ τελεί υπό την Αιγίδα της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας. Συνδιοργανώνεται από την ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος, τον Δήμο Δελφών και το Ξενοδοχείο Γανυμήδης, και υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης «Όλοι Μαζί, Όλοι Ίσοι» της δομής της «Γέφυρα». Μέγας χορηγός είναι η Lamda Development.





06.03.2026, 13:30