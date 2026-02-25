Κριστίνα Άπλγκειτ: Η συγκλονιστική αποκάλυψη για τη σκλήρυνση κατά πλάκας - «Πλέον, περνάω τις περισσότερες ώρες στο κρεβάτι»

ΗChristina Applegate μοιράστηκε μια ακόμη συγκινητική ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας της, τρία χρόνια μετά τη διάγνωση με σκλήρυνση κατά πλάκας. Η ηθοποιός, γνωστή από ταινίες και σειρές όπως το Married… with Children και το Anchorman, είχε αποκαλύψει το 2021 ότι διαγνώστηκε με τη νόσο. Έκτοτε έχει μιλήσει δημόσια για τις δύσκολες στιγμές, τον έντονο πόνο και τις επαναλαμβανόμενες νοσηλείες που έχει βιώσει, ενώ πέρυσι χρειάστηκε να νοσηλευτεί ξανά λόγω επιπλοκών από άλλη ασθένεια.Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο People ανέφερε ότι πλέον περνά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας στο κρεβάτι. Αν και δεν είναι πλήρως κλινήρης, παραδέχθηκε ότι οι καθημερινές δραστηριότητες παραμένουν απαιτητικές. Όπως είπε, επιθυμεί να περνά χρόνο με την έφηβη κόρη της και προσπαθεί να διαχειρίζεται τη μετακίνηση και τις υποχρεώσεις της με γνώμονα τη δική της αντοχή και ασφάλεια.