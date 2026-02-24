Russell Brand: Δήλωσε αθώος για τις νέες κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης
Russell Brand: Δήλωσε αθώος για τις νέες κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης
Είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους
Ο Russell Brand δήλωσε αθώος για δύο επιπλέον κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης, κατά την εμφάνισή του στο Southwark Crown Court, στο Λονδίνο, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα των BBC News και Sky News, οι νέες κατηγορίες αφορούν δύο γυναίκες και φέρονται να σχετίζονται με περιστατικά που σημειώθηκαν το 2009. Η Crown Prosecution Service (CPS) ανακοίνωσε τις πρόσθετες κατηγορίες τον Δεκέμβριο του 2025, επισημαίνοντας ότι προέκυψαν έπειτα από έρευνα της Metropolitan Police.
Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο 50χρονος ηθοποιός και κωμικός επιβεβαίωσε τα στοιχεία του και αρνήθηκε τις κατηγορίες. Προγραμματίζεται νέα ακρόαση τον επόμενο μήνα, προκειμένου να αποφασιστεί εάν οι πρόσθετες κατηγορίες θα συνεκδικαστούν με την ήδη εκκρεμή υπόθεση εις βάρος του.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Σύμφωνα με δημοσιεύματα των BBC News και Sky News, οι νέες κατηγορίες αφορούν δύο γυναίκες και φέρονται να σχετίζονται με περιστατικά που σημειώθηκαν το 2009. Η Crown Prosecution Service (CPS) ανακοίνωσε τις πρόσθετες κατηγορίες τον Δεκέμβριο του 2025, επισημαίνοντας ότι προέκυψαν έπειτα από έρευνα της Metropolitan Police.
Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο 50χρονος ηθοποιός και κωμικός επιβεβαίωσε τα στοιχεία του και αρνήθηκε τις κατηγορίες. Προγραμματίζεται νέα ακρόαση τον επόμενο μήνα, προκειμένου να αποφασιστεί εάν οι πρόσθετες κατηγορίες θα συνεκδικαστούν με την ήδη εκκρεμή υπόθεση εις βάρος του.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα