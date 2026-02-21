Eric Dane: Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα προς τις κόρες του και τα τελευταία του λόγια
Eric Dane: Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα προς τις κόρες του και τα τελευταία του λόγια

«Εσείς είστε η καρδιά μου».

Eric Dane: Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα προς τις κόρες του και τα τελευταία του λόγια
Ο θάνατος του Eric Dane σε ηλικία 53 ετών σκόρπισε βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους θαυμαστές του. Ο ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στη δημοφιλή σειρά Grey’s Anatomy και αργότερα καθήλωσε το κοινό με τον ρόλο του στο Euphoria, έδωσε μια γενναία μάχη με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), μια νευρολογική ασθένεια που επηρεάζει προοδευτικά τον έλεγχο των μυών.

