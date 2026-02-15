Love Story: Πώς προετοιμάστηκαν οι πρωταγωνιστές για τον ρόλο των JFK Jr. και Carolyn Bessette-Kennedy

O Paul Anthony Kelly και η Sarah Pidgeon έκαναν εντατική προετοιμασία, δίνοντας μεγάλη σημασία τόσο στην εικόνα όσο και στην ουσία των χαρακτήρων τους.



Η νέα σειρά του FX με τίτλο Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette έκανε πρεμιέρα στις 12 Φεβρουαρίου και ήδη έχει τραβήξει το ενδιαφέρον μας. Η σειρά αποτελεί μέρος της ανθολογίας του Ryan Murphy και είναι εμπνευσμένη από το βιβλίο Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy της Elizabeth Beller.





Αυτή τη φορά επιστρέφουμε στα 90s για να γνωρίσουμε ξανά ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της εποχής, τον John F. Kennedy Jr. και την Carolyn Bessette-Kennedy.

15.02.2026, 11:45