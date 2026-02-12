Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Το τελευταίο βίντεο πριν από τον θάνατό του ήταν ένας φόρος-τιμής στη ζωή

Μετά τον θάνατο του James Van Der Beek, που είχε γίνει ευρύτερα γνωστός μέσα από τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στο «Dawson’s Creek», σε ηλικία μόλις 48 ετών μετά τη μακροχρόνια μάχη του με τον καρκίνο του παχέος εντέρου, η Telegraph μοιράστηκε το τελευταίο βίντεό του, όπου ο ηθοποιός εμφανίζεται φανερά αδυνατισμένος, αλλά με ανέγγιχτο το μοναδικό πνεύμα του. Πρόκειται, κατά κάποιον τρόπο, για έναν φόρο-τιμής προς τη ζωή.