Oι high-vamp μπαλαρίνες είναι η πιο κομψή τάση στα φλατ για τη νέα σεζόν
Με πιο κλειστή γραμμή, εφαρμογή σαν γάντι και elevated αισθητική, είναι η πιο φρέσκια εκδοχή ενός διαχρονικού παπουτσιού.

Οι μπαλαρίνες είναι όσο κλασικές γίνεται στον κόσμο των υποδημάτων και η εμμονή της μόδας με το balletcore τα τελευταία χρόνια ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη διαχρονική τους γοητεία. Τις είδαμε να επιστρέφουν ξανά και ξανά μέσα από τάσεις που τις επανερμήνευσαν ως rounded slippers, Mary Janes ή ακόμη και sporty «sneakerinas». Και όπως όλα δείχνουν, η ιστορία δεν τελειώνει εδώ.

