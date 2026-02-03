Very Berry: Έξι αρώματα με φρουτώδεις, ζουμερές και γλυκιές νότες
MARIE CLAIRE

Very Berry: Έξι αρώματα με φρουτώδεις, ζουμερές και γλυκιές νότες

Θηλυκά, ανάλαφρα και ιδανικά για τους μήνες που θα ακολουθήσουν.

Very Berry: Έξι αρώματα με φρουτώδεις, ζουμερές και γλυκιές νότες
Οι φρουτώδεις νότες έχουν πάντα μια θέση στο νεσεσέρ μας, ακόμα και μέσα στον χειμώνα. Ειδικά τα berry αρώματα είναι ο πιο εύκολος τρόπος να δώσουμε μια πιο φωτεινή πινελιά στην καθημερινότητά μας και να μπούμε σιγά σιγά σε ανοιξιάτικη διάθεση. Είναι γλυκά αλλά όχι βαριά, ανάλαφρα και ευκολοφόρετα, ιδανικά για όσες θέλουμε κάτι πιο ανάλαφρο αυτή την εποχή.

 
Νότες από βατόμουρο, φράουλα, κεράσι και μύρτιλο συνδυάζονται με λουλούδια ή απαλό musk και δημιουργούν αρώματα που φοριούνται άνετα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τον χειμώνα μας δίνουν μια αίσθηση φρεσκάδας, ενώ την άνοιξη λειτουργούν σαν φυσική συνέχεια στο beauty mood της εποχής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης