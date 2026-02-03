Very Berry: Έξι αρώματα με φρουτώδεις, ζουμερές και γλυκιές νότες

Θηλυκά, ανάλαφρα και ιδανικά για τους μήνες που θα ακολουθήσουν.

Οι φρουτώδεις νότες έχουν πάντα μια θέση στο νεσεσέρ μας, ακόμα και μέσα στον χειμώνα. Ειδικά τα berry αρώματα είναι ο πιο εύκολος τρόπος να δώσουμε μια πιο φωτεινή πινελιά στην καθημερινότητά μας και να μπούμε σιγά σιγά σε ανοιξιάτικη διάθεση. Είναι γλυκά αλλά όχι βαριά, ανάλαφρα και ευκολοφόρετα, ιδανικά για όσες θέλουμε κάτι πιο ανάλαφρο αυτή την εποχή.





Νότες από βατόμουρο, φράουλα, κεράσι και μύρτιλο συνδυάζονται με λουλούδια ή απαλό musk και δημιουργούν αρώματα που φοριούνται άνετα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τον χειμώνα μας δίνουν μια αίσθηση φρεσκάδας, ενώ την άνοιξη λειτουργούν σαν φυσική συνέχεια στο beauty mood της εποχής.

