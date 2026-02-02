Στην Ιαπωνία άνοιξε μπαρ μόνο για όσους σκέφτονται να παραιτηθούν από τη δουλειά τους

Τα ταξιδιωτικά κείμενα για την Ιαπωνία αναφέρονται συνήθως στο Τόκιο, σε παραμυθένια τοπία και ενίοτε σε μπαρ και μαγαζιά που βρίσκονται γύρω από τους μεγαλύτερους σταθμούς τρένων στην χώρα, τα οποία προσφέρουν πληθώρα μικρών πιάτων για να συνοδεύουν το ποτό, wine bars, whiskey bars και sake bars, ενώ στα πιο κρυφά στενά μπορεί να βρει και hostess bars.Στο Yokohama Station, στην περιοχή Nishi-ku της πόλης Yokohama, στο νομό Kanagawa της Ιαπωνίας, στον κεντρικό συγκοινωνιακό κόμβο της πόλης, που συνδέει την περιοχή Minatomirai και το λιμάνι με το υπόλοιπο δίκτυο, ενώ εξυπηρετείται από πολλές γραμμές τρένων και μετρό, ξεχωρίζει ένα ιδιαίτερο σημείο: ένα μπαρ αποκλειστικά για όσους σκέφτονται να αλλάξουν δουλειά.Το Tenshoku Sodan Bar (転職相談Bar), ή Job-changing Consultation Bar, είναι ένας χώρος όπου τα ποτά ρέουν ελεύθερα και τα θέματα καριέρας βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης. Οι bartenders είναι όλοι σύμβουλοι εργασίας, ενώ ο στόχος του μπαρ είναι να δημιουργήσει έναν χώρο για συζητήσεις που δύσκολα χωρούν σε άλλα περιβάλλοντα.