To σαρκαστικό σχόλιο του οικοδεσπότη των Γκράμι για τη Νίκι Μινάζ, που δήλωσε «νούμερο ένα φαν του Τραμπ»
MARIE CLAIRE

To σαρκαστικό σχόλιο του οικοδεσπότη των Γκράμι για τη Νίκι Μινάζ, που δήλωσε «νούμερο ένα φαν του Τραμπ»

Παλαιότερα η ράπερ είχε ασκήσει κριτική στον Αμερικανό πρόεδρο

To σαρκαστικό σχόλιο του οικοδεσπότη των Γκράμι για τη Νίκι Μινάζ, που δήλωσε «νούμερο ένα φαν του Τραμπ»
Ο διακεκριμένος κωμικός Trevor Noah εξελίχθηκε, κατά κάποιον τρόπο, σε θεσμό για τα Βραβεία Grammy, καθώς φέτος ήταν οικοδεσπότης τους για έκτη φορά. Άλλωστε, προσφέρει στιγμές γέλιου στο κοινό, όπως εκείνη στην οποία έκανε ένα σαρκαστικό σχόλιο για τη Nicki Minaj: τη ράπερ που πρόσφατα δήλωσε «νούμερο ένα θαυμάστρια του Donald Trump» και φωτογραφήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης