To σαρκαστικό σχόλιο του οικοδεσπότη των Γκράμι για τη Νίκι Μινάζ, που δήλωσε «νούμερο ένα φαν του Τραμπ»

Ο διακεκριμένος κωμικός Trevor Noah εξελίχθηκε, κατά κάποιον τρόπο, σε θεσμό για τα Βραβεία Grammy, καθώς φέτος ήταν οικοδεσπότης τους για έκτη φορά. Άλλωστε, προσφέρει στιγμές γέλιου στο κοινό, όπως εκείνη στην οποία έκανε ένα σαρκαστικό σχόλιο για τη Nicki Minaj: τη ράπερ που πρόσφατα δήλωσε «νούμερο ένα θαυμάστρια του Donald Trump» και φωτογραφήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο.