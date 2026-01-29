Ντέβα Κασέλ: Η κόρη των Μόνικα Μπελούτσι και Βενσάν Κασέλ με παντελόνι που κολακεύει τις μεσογειακές σιλουέτες
MARIE CLAIRE

Ντέβα Κασέλ: Η κόρη των Μόνικα Μπελούτσι και Βενσάν Κασέλ με παντελόνι που κολακεύει τις μεσογειακές σιλουέτες

Στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής

Ντέβα Κασέλ: Η κόρη των Μόνικα Μπελούτσι και Βενσάν Κασέλ με παντελόνι που κολακεύει τις μεσογειακές σιλουέτες
Η Deva Cassel, η κόρη των Monica Bellucci και Vincent Cassel, ήταν ανάμεσα στις επώνυμες που έδωσαν το «παρών» στο show του Dior στην Εβδομάδα Μόδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι. «Ευχαριστώ Dior x Jonathan Anderson που με προσκαλέσατε στην παρουσίαση αυτής της υπέροχης συλλογής» έγραψε η 21χρονη ηθοποιός και μοντέλο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης