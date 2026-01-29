Ντακότα Τζόνσον: Σε νέα εμφάνιση χωρίς παντελόνι - Ο μαξιμαλισμός στην κομψή εκδοχή του
Ντακότα Τζόνσον: Σε νέα εμφάνιση χωρίς παντελόνι - Ο μαξιμαλισμός στην κομψή εκδοχή του
Στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι
Η Dakota Johnson ήταν μια από τις celebrities που πόζαραν στη front row του show του Valentino, στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, ανάμεσα στις Kirsten Dunst και Lily Allen. Η ηθοποιός ξεχώρισε με ένα no-pants look, με την υπογραφή του οίκου φυσικά, που έκανε τον μαξιμαλισμό να δείχνει ιδιαίτερα κομψός: συνδύασε μεταλιζέ πανωφόρι με φτερά στο φινίρισμα με λεοπάρ τοπ, δαντελωτό εσώρουχο και καλσόν, πράσινη clutch bag και μαύρες ψηλοτάκουνες γόβες.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα