Ντακότα Τζόνσον: Σε νέα εμφάνιση χωρίς παντελόνι - Ο μαξιμαλισμός στην κομψή εκδοχή του
Ντακότα Τζόνσον: Σε νέα εμφάνιση χωρίς παντελόνι - Ο μαξιμαλισμός στην κομψή εκδοχή του

Στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι

Ντακότα Τζόνσον: Σε νέα εμφάνιση χωρίς παντελόνι - Ο μαξιμαλισμός στην κομψή εκδοχή του
Η Dakota Johnson ήταν μια από τις celebrities που πόζαραν στη front row του show του Valentino, στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, ανάμεσα στις Kirsten Dunst και Lily Allen. Η ηθοποιός ξεχώρισε με ένα no-pants look, με την υπογραφή του οίκου φυσικά, που έκανε τον μαξιμαλισμό να δείχνει ιδιαίτερα κομψός: συνδύασε μεταλιζέ πανωφόρι με φτερά στο φινίρισμα με λεοπάρ τοπ, δαντελωτό εσώρουχο και καλσόν, πράσινη clutch bag και μαύρες ψηλοτάκουνες γόβες.

