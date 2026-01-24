Όσοι ζουν στο έπακρο και με τους δικούς τους όρους, ανήκουν σε αυτά τα ζώδια
Η γνώμη των άλλων δεν τους αφορά και οι αξίες τους στηρίζονται στην αυθεντικότητα.

Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι συμμορφώνονται με τους κοινωνικούς κανόνες και κανονισμούς, οι γεννημένοι σε αυτά τα ζώδια καθορίζουν τους δικούς τους όρους στη ζωή. Είναι τολμηρά άτομα που δεν διστάζουν να κάνουν τις επιλογές τους πραγματικότητα και να μην περιορίσουν τη ζωή τους. Δεν τους αρέσει να συμβιβάζονται ή να εγκαταλείπουν τα όνειρά τους μόνο και μόνο επειδή τους το λέει η κοινωνία. Αυτά τα ζώδια έχουν την ικανότητα να αποσιωπούν τις απόψεις των άλλων και να ζουν αυθεντικά.

