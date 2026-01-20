Η πριγκίπισσα Κέιτ φόρεσε το πιο country-chic Barbour τζάκετ στα 44α γενέθλιά της
MARIE CLAIRE

Το δημοφιλές πανωφόρι από τη συνεργασία της Barbour με την Alexa Chung είναι φτιαγμένο από stretch βαμβάκι και ολοκληρώνεται με γιακά από κοτλέ.

Ηπριγκίπισσα της Ουαλίας μόλις έκλεισε τα 44 και στο νέο της βίντεο για τα γενέθλιά της εμφανίζεται, όπως πάντα, αβίαστα κομψή. Παραδίδοντας ακόμη ένα masterclass στο country-chic ντύσιμο, γιόρτασε τη μέρα της στην ειδυλλιακή εξοχή του Berkshire, με ένα κλασικό Barbour jacket που δεν βγαίνει ποτέ εκτός μόδας.

