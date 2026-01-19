Έρευνα: Ο καθημερινός σεξισμός κυριολεκτικά σημαδεύει τον εγκέφαλο των γυναικών

Ακόμα και ο λεγόμενος καθημερινός σεξισμός, που μέχρι πριν από λίγα χρόνια μπορεί να μην αναγνωρίζαμε καν ως τέτοιο, όπως το σχόλιο ενός οδηγού στον δρόμο που μας παρακινεί «να επιστρέψουμε στην κουζίνα» μπορεί όχι μόνο να χαλάσει τη μέρα μας και να υπονομεύσει την αυτοπεποίθησή μας, αλλά και να προκαλέσει μεταβολές στον εγκέφαλό μας. Αυτό είναι το σοκαριστικό εύρημα μιας έρευνας που βασίστηκε σε νευροαπεικονιστικές εξετάσεις.