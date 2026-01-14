Η κόρη του Ματ Ντέιμον τον κορόιδεψε μπροστά στις κάμερες - «Γιατί κάθεσαι έτσι;» (βίντεο)

ΟMatt Damon ξέρει πώς να ποζάρει μπροστά στους φωτογράφους – ή τουλάχιστον έτσι νόμιζε, μέχρι που η έφηβη κόρη του αποφάσισε να τον «εκθέσει» δημόσια.Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε το Entertainment Tonight, ο 55χρονος ηθοποιός εμφανίζεται στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της νέας του ταινίας The Rip στη Νέα Υόρκη, όταν η 17χρονη κόρη του, Gia, τον πειράζει για τη στάση του σώματός του μπροστά στις κάμερες.«Γιατί στέκεσαι έτσι;» τον ρωτά, μιμούμενη τη σκυφτή πόζα του με τα χέρια ελαφρώς ανοιχτά στο πλάι, την ώρα που εκείνος φωτογραφιζόταν δίπλα στον Ben Affleck, συμπρωταγωνιστή και συμπαραγωγό της ταινίας.Ο ηθοποιός δεν έχασε το χιούμορ του. Αντίθετα, αναπαρήγαγε επίτηδες την ίδια «άβολη» πόζα και ξέσπασε σε γέλια, με τη σύζυγό του Luciana Barroso και τις υπόλοιπες κόρες τους – Isabella (19) και Stella (15) – να παρακολουθούν γελώντας.