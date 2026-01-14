Η κόρη του Ματ Ντέιμον τον κορόιδεψε μπροστά στις κάμερες - «Γιατί κάθεσαι έτσι;» (βίντεο)
Η πόζα στην κάμερα που προκάλεσε γέλιο

ΟMatt Damon ξέρει πώς να ποζάρει μπροστά στους φωτογράφους – ή τουλάχιστον έτσι νόμιζε, μέχρι που η έφηβη κόρη του αποφάσισε να τον «εκθέσει» δημόσια.

 
Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε το Entertainment Tonight, ο 55χρονος ηθοποιός εμφανίζεται στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της νέας του ταινίας The Rip στη Νέα Υόρκη, όταν η 17χρονη κόρη του, Gia, τον πειράζει για τη στάση του σώματός του μπροστά στις κάμερες.

«Γιατί στέκεσαι έτσι;» τον ρωτά, μιμούμενη τη σκυφτή πόζα του με τα χέρια ελαφρώς ανοιχτά στο πλάι, την ώρα που εκείνος φωτογραφιζόταν δίπλα στον Ben Affleck, συμπρωταγωνιστή και συμπαραγωγό της ταινίας.

Ο ηθοποιός δεν έχασε το χιούμορ του. Αντίθετα, αναπαρήγαγε επίτηδες την ίδια «άβολη» πόζα και ξέσπασε σε γέλια, με τη σύζυγό του Luciana Barroso και τις υπόλοιπες κόρες τους – Isabella (19) και Stella (15) – να παρακολουθούν γελώντας.

