«Αναγκάστηκαν να τη θάψουν με τα ίδια τους τα χέρια»: Ανατριχιαστικές μαρτυρίες για τους εκατοντάδες νεκρούς στο Ιράν

Η Robina Aminian ήταν μια 23χρονη φοιτήτρια που ονειρευόταν να μετακομίσει στο Μιλάνο για να ασχοληθεί με τον κόσμο της μόδας. Την Πέμπτη, φεύγοντας από το πανεπιστήμιο της Τεχεράνης όπου σπούδαζε σχέδιο μόδας, συμμετείχε σε μια από τις διαδηλώσεις κατά του θεοκρατικού καθεστώτος. Εκεί σκοτώθηκε από πυροβολισμό, σύμφωνα με στοιχεία του Hengaw, ενός νορβηγικού οργανισμού υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προστέθηκε στους εκατοντάδες ήδη νεκρούς διαδηλωτές, στην πλειονότητά τους νέους ανθρώπους.