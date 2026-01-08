Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για να αποκτήσουμε πιο δυνατά νύχια

Οι απαραίτητες βιταμίνες για τη σωστή τους ανάπτυξη και τα προϊόντα που θα βοηθήσουν να διατηρούνται γερά.



Τα αδύναμα ή σπασμένα νύχια είναι ένα κοινό πρόβλημα, ιδιαίτερα αν βάφετε συνέχεια τα νύχια σας ή εφαρμόζετε ακρυλικά ή τζελ. Υπάρχουν, παρόλα αυτά, τρόποι για να τα ενδυναμώσετε και να τα προστατεύσετε. Το πρώτο βήμα είναι φυσικά να κατανοήσετε τις αιτίες που προκαλούν αδύναμα νύχια, ώστε να τις αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά.





Ένα από τα πιο συχνά αίτια αδύναμων νυχιών είναι η έλλειψη βασικών θρεπτικών συστατικών, όπως η βιοτίνη, ο σίδηρος και το ασβέστιο. Οι διατροφικές ελλείψεις μπορούν να επηρεάσουν την υγεία των νυχιών, ακριβώς όπως συμβαίνει και στα μαλλιά μας. Επιπλέον, η υπερβολική χρήση χημικών προϊόντων ή κακές συνήθειες, όπως το κάπνισμα ή η κατανάλωση αλκοόλ, μπορεί να εντείνουν το πρόβλημα. Παθήσεις όπως προβλήματα στον θυρεοειδή ή χρόνιες ασθένειες μπορούν ακόμα να συμβάλλουν στην αδυναμία των νυχιών.

