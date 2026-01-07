«Stranger Things»: Θα προβληθεί τελικά το «κρυφό» επεισόδιο για το οποίο όλοι μιλάνε;

Αμέσως μετά το φινάλε του Stranger Things – που έκανε πρεμιέρα στο Netflix στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και έριξε την αυλαία της παγκόσμιας επιτυχίας – μια ασυνήθιστη θεωρία έχει κυριαρχήσει στα social media. Από το Tik-Tok μέχρι το Instagram και το Twitter, χιλιάδες fans υποστηρίζουν ότι το τελικό επεισόδιο που είδαμε δεν είναι η «πραγματική» κατάληξη της ιστορίας, αλλά μια ψευδαίσθηση του κακού Vecna.