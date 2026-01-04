H Dove Cameron και o Damiano David αρραβωνιάστηκαν

ΗDove Cameron και ο Damiano David των Måneskin αρραβωνιάστηκαν έπειτα από δύο χρόνια σχέσης, με την ηθοποιό της Disney Channel να επιβεβαιώνει το ευχάριστο νέο μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram στις 3 Ιανουαρίου.«Το αγαπημένο μου κομμάτι του να είμαι ζωντανή», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της όπου δείχνει το εντυπωσιακό μονόπετρο, ενώ το ζευγάρι κοιτάζεται με αγάπη. «Happy new year», έγραψε.Οι φήμες περί αρραβώνα είχαν ξεκινήσει ήδη από τις 29 Οκτωβρίου, όταν η Dove εθεάθη να φορά ένα μεγάλο, λαμπερό δαχτυλίδι καθώς περπατούσε με τον Damiano στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.Η ανακοίνωση ήρθε λίγο μετά τον εορτασμό της δεύτερης επετείου τους. «Τα δύο καλύτερα χρόνια της ζωής μου», είχε γράψει η Dove σε ανάρτηση στο Instagram στις 9 Οκτωβρίου, συνοδεύοντας με φωτογραφίες γεμάτες τρυφερότητα. «Συγκινούμαι τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα γιατί η ζωή έχει γίνει τόσο όμορφη με εσένα μέσα σε αυτή. Σε αγαπώ με τρόπο που καμία λέξη δεν μπορεί να περιγράψει, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ να προσπαθώ. Χαρούμενη επέτειο, αγάπη μου».