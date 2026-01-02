Rebel Wilson: Δημοσίευσε φωτογραφία της 3χρονης κόρης της και έθεσε ένα απόλυτα ρεαλιστικό ερώτημα σε όλες τις μητέρες

ΗRebel Wilson μπορεί να είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη ηθοποιός, ωστόσο, όταν πρόκειται για τη μητρότητα, αντιμετωπίζει τις ίδιες απορίες και προκλήσεις με κάθε άλλη μητέρα.Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, η πρωταγωνίστρια του Bride Hard μοιράστηκε στον λογαριασμό της στο Instagram μια φωτογραφία της τρίχρονης κόρης της, Royce Lillian. Η Rebel Wilson και η σύζυγός της, Ramona Agruma, υποδέχτηκαν την κόρη τους μέσω παρένθετης μητέρας στις 7 Νοεμβρίου 2022.Στο στιγμιότυπο, η μικρή Royce χαμογελά, καθισμένη και ντυμένη με ένα μπορντό παλτό τύπου peacoat. Η ηθοποιός συνόδευσε τη φωτογραφία με ένα ερώτημα που πολλές μητέρες αναγνωρίζουν, ειδικά κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών.Απευθυνόμενη στις μητέρες, ρώτησε πώς καταφέρνουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της καθημερινότητας αυτή την περίοδο, παραδεχόμενη ότι αισθάνεται εξαντλημένη. Παράλληλα, σημείωσε ότι προσπαθεί να προσφέρει στην κόρη της μια καλύτερη ζωή από εκείνη που η ίδια είχε, ενώ δεν παρέλειψε να εκφράσει τον θαυμασμό της για τη σύζυγό της, Ramona Agruma, την οποία χαρακτήρισε εξαιρετική μητέρα που διαχειρίζεται τα πάντα με φυσική ευκολία.