Το έτος κλείνει με δυσκολίες για αυτά τα ζώδια

Ητελευταία εβδομάδα του χρόνου δεν ξεκινά με τις πιο εύκολες ενέργειες, όμως για ορισμένα ζώδια τα πράγματα αρχίζουν σταδιακά να βελτιώνονται μετά τις πρώτες ημέρες του νέου έτους. Από τις 29 Δεκεμβρίου, ο Ερμής σε δύσκολη όψη με τον Κρόνο φέρνει καθυστερήσεις, παρεξηγήσεις και μια πιο βαριά διάθεση στην επικοινωνία. Δεν είναι η ιδανική στιγμή για σημαντικές αποφάσεις ή ξεκαθαρίσματα, όμως τα δεδομένα αλλάζουν σύντομα.Με την είσοδο του Ερμή στον Αιγόκερω την 1η Ιανουαρίου, η σκέψη γίνεται πιο ρεαλιστική και πρακτική. Όσα μέχρι τώρα έμοιαζαν μπερδεμένα αρχίζουν να μπαίνουν σε τάξη και μπορείτε επιτέλους να δείτε πώς θα κάνετε πράξη σχέδια και στόχους. Η Πανσέληνος στον Καρκίνο στις 3 Ιανουαρίου φέρνει έντονα συναισθήματα, αλλά και την ευκαιρία για ουσιαστική κάθαρση, ειδικά σε θέματα σχέσεων και ασφάλειας.