Το έτος κλείνει με δυσκολίες για αυτά τα ζώδια
Το έτος κλείνει με δυσκολίες για αυτά τα ζώδια
Αλλά από τις αρχές του νέου χρόνου, όλα αλλάζουν προς το καλύτερο.
Ητελευταία εβδομάδα του χρόνου δεν ξεκινά με τις πιο εύκολες ενέργειες, όμως για ορισμένα ζώδια τα πράγματα αρχίζουν σταδιακά να βελτιώνονται μετά τις πρώτες ημέρες του νέου έτους. Από τις 29 Δεκεμβρίου, ο Ερμής σε δύσκολη όψη με τον Κρόνο φέρνει καθυστερήσεις, παρεξηγήσεις και μια πιο βαριά διάθεση στην επικοινωνία. Δεν είναι η ιδανική στιγμή για σημαντικές αποφάσεις ή ξεκαθαρίσματα, όμως τα δεδομένα αλλάζουν σύντομα.
Με την είσοδο του Ερμή στον Αιγόκερω την 1η Ιανουαρίου, η σκέψη γίνεται πιο ρεαλιστική και πρακτική. Όσα μέχρι τώρα έμοιαζαν μπερδεμένα αρχίζουν να μπαίνουν σε τάξη και μπορείτε επιτέλους να δείτε πώς θα κάνετε πράξη σχέδια και στόχους. Η Πανσέληνος στον Καρκίνο στις 3 Ιανουαρίου φέρνει έντονα συναισθήματα, αλλά και την ευκαιρία για ουσιαστική κάθαρση, ειδικά σε θέματα σχέσεων και ασφάλειας.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Με την είσοδο του Ερμή στον Αιγόκερω την 1η Ιανουαρίου, η σκέψη γίνεται πιο ρεαλιστική και πρακτική. Όσα μέχρι τώρα έμοιαζαν μπερδεμένα αρχίζουν να μπαίνουν σε τάξη και μπορείτε επιτέλους να δείτε πώς θα κάνετε πράξη σχέδια και στόχους. Η Πανσέληνος στον Καρκίνο στις 3 Ιανουαρίου φέρνει έντονα συναισθήματα, αλλά και την ευκαιρία για ουσιαστική κάθαρση, ειδικά σε θέματα σχέσεων και ασφάλειας.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα