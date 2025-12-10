Τα φτερά είναι η πιο γιορτινή λεπτομέρεια για τα φετινά party look, σύμφωνα με την Μπλέικ Λάιβλι
Τα φτερά είναι η πιο γιορτινή λεπτομέρεια για τα φετινά party look, σύμφωνα με την Μπλέικ Λάιβλι
Η ηθοποιός έκανε την τέλεια εμφάνιση για τις γιορτές με ένα look από την Tamara Ralph Couture.
Η ηθοποιός έκανε την τέλεια εμφάνιση για τις γιορτές με ένα look από την Tamara Ralph Couture.
Στις 8 Δεκεμβρίου, η Blake Lively επέστρεψε δυναμικά στη fashion σκηνή της Νέας Υόρκης για το pop-up event της Blake Brown Beauty σε συνεργασία με το Stoney Clover Lane. Το κατάστημα της SCL στο West Village υποδέχτηκε την ιδρύτρια του beauty brand, η οποία εμφανίστηκε με το τέλειο γιορτινό party look.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE