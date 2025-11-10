Η Kate Middleton επανέφερε ένα αγαπημένο της look για το Remembrance Sunday

ΗKate Middleton επανέφερε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά της looks στην τελετή του Remembrance Sunday στις 9 Νοεμβρίου, όπου παρευρέθηκε μαζί με τη βασιλική οικογένεια.Καθώς ο Βασιλιάς Κάρολος, ο πρίγκιπας William κατέθεταν στεφάνια στο μνημείο Cenotaph στο Whitehall του Λονδίνου, η Kate, η βασίλισσα Καμίλα και η δούκισσα του Εδιμβούργου, παρακολουθούσαν από το παρακείμενο μπαλκόνι.Όπως επιβάλλει η παράδοση, όλες οι γυναίκες της βασιλικής οικογένειας επέλεξαν μαύρες εμφανίσεις, αποδίδοντας τιμή στους άνδρες και τις γυναίκες των βρετανικών και κοινοπολιτειακών ενόπλων δυνάμεων που έπεσαν στη μάχη.Η πριγκίπισσα της Ουαλίας φόρεσε ένα ασύμμετρο μαύρο παλτό της σχεδιάστριας Catherine Walker, συνδυασμένο με την κλασική κόκκινη παπαρούνα και ένα καπέλο στο ίδιο χρώμα. Το παλτό αυτό το είχε φορέσει και σε παλαιότερη τελετή του Remembrance Day, το 2022.Πιστή στο προσωπικό της στυλ, ανανέωσε το look για τη φετινή χρονιά, προσθέτοντας ένα ρούχο με ψηλό γιακά τύπου «pie crust» και ένα μαύρο δαντελένιο jabot στο λαιμό, που χάριζε μια επιπλέον δόση κομψότητας.Και στις δύο εμφανίσεις επέλεξε μαργαριταρένια σκουλαρίκια. Φέτος, φόρεσε τα Bahrain pearl drop earrings, φτιαγμένα από μαργαριτάρια που είχαν χαριστεί στη Βασίλισσα Ελισάβετ και είχαν φορεθεί και από την πριγκίπισσα Diana.Παρατηρητικοί royal fans, μάλιστα, σημείωσαν μια μικρή αλλά συμβολική διαφορά: ενώ τις προηγούμενες χρονιές η πριγκίπισσα φορούσε τρεις παπαρούνες, φέτος επέλεξε μία και μοναδική, χειροποίητη από τη δημιουργό Izzy Ager του Lock & Co., απόφοιτη της Royal School of Needlework. Η παπαρούνα της κατασκευάστηκε από μετάξι, γυαλί και φυσικά υλικά, με όλα τα έσοδα να διατίθενται στη φιλανθρωπική εκστρατεία The Poppy Appeal.