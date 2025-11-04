Κέιτ Μπλάνσετ: 'Εφτασε στην Ελλάδα - Σε ποια πόλη της επαρχίας ταξιδεύει και γιατί

Ηβραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Cate Blanchett βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Μεσσηνία, για τα γυρίσματα της νέας της ταινίας με τίτλο Sweetsick. Σύμφωνα με την ΕΡΤ η ηθοποιός θα γνωρίσει τη μαγευτική ομορφιά της δυτικής πλευράς του Μεσσηνιακού κόλπου και ειδικότερα τη Μεσσηνιακή Μάνη.Γυρίσματα σε Καρδαμύλη, Τραχήλα και ΠετροβούνιΤα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν από 4 έως 9 Νοεμβρίου, με σκηνές που θα διαδραματίζονται στην Καρδαμύλη, την Τραχήλα, το Πετροβούνι, καθώς και κατά μήκος του επαρχιακού δρόμου Αγίου Δημητρίου – Τραχήλας, όπου έχουν προγραμματιστεί προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Εντυπωσιακές αναμένεται να είναι και οι λήψεις στη θάλασσα, με τη συμμετοχή τριών σκαφών στην κινηματογραφική δράση, ενώ το επιβλητικό μανιάτικο τοπίο θα «ντύσει» και το φινάλε της ταινίας.Η παραγωγή έχει ήδη στήσει τη βάση της στο Νηπιαγωγείο Καρδαμύλης και στο Πολιτιστικό Κέντρο Τραχήλας, με τις προετοιμασίες να συνεχίζονται εντατικά. Χώροι στάθμευσης για τα συνεργεία έχουν οριστεί στην παραλία της Καρδαμύλης και κατά μήκος του δρόμου προς την Παλαιά Καρδαμύλη, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και περιβαλλοντικής προστασίας.Στο Instagram έχουν ήδη κυκλοφορήσει φωτογραφίες από τις προετοιμασίες των γυρισμάτων, με τα συνεργεία να στήνουν εξοπλισμό και φωτιστικά συστήματα στις παραλίες της Καρδαμύλης και της Τραχήλας.