Αζελαϊκό οξύ: Το συστατικό που χαρίζει ομοιόμορφο τόνο και λιγότερα σπυράκια στην επιδερμίδα

Κάνει θαύματα σε δέρματα με ατέλειες και ευαισθησία.

Αν υπάρχει ένα συστατικό που έχει τραβήξει την προσοχή των skincare lovers τον τελευταίο καιρό, αυτό είναι το αζελαϊκό οξύ. Το αζελαϊκό οξύ προέρχεται φυσικά από δημητριακά όπως το σιτάρι και το κριθάρι, αλλά παράγεται και από ζυμομύκητες που υπάρχουν ήδη στο δέρμα μας. Το ξεχωριστό με αυτό είναι ότι συνδυάζει τις ιδιότητες πολλών διαφορετικών οξέων, χωρίς να ερεθίζει. Εξισορροπεί το δέρμα, απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα, καθαρίζει τους πόρους και καταπολεμά τα βακτήρια που προκαλούν ακμή, αφήνοντας την επιδερμίδα πιο καθαρή και φωτεινή.





Είναι επίσης εξαιρετικό για όσες αντιμετωπίζουμε δυσχρωμίες ή σημάδια από σπυράκια, αφού ρυθμίζει την παραγωγή μελανίνης και συμβάλλει σε πιο ομοιόμορφο τόνο. Ακόμα και οι πιο ευαίσθητοι τύποι δέρματος μπορούν να το χρησιμοποιούν, καθώς είναι απαλό και έχει αντιφλεγμονώδη δράση, ιδανική για περιπτώσεις όπως η ροδόχρους.

27.10.2025, 15:30