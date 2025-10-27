Τα τυχερά ζώδια της εβδομάδας που ξεκίνησε
MARIE CLAIRE

Τα τυχερά ζώδια της εβδομάδας που ξεκίνησε

Οι πλανήτες τα ευνοούν.

Τα τυχερά ζώδια της εβδομάδας που ξεκίνησε
Νέες γνωριμίες και σημαντικές ευκαιρίες στην καριέρα ορισμένων ζωδίων έρχονται από τις 27 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου.Η εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε ζητά να διατηρήσουμε ισορροπίες, αλλά και να δώσουμε ευκαιρίες στο καινούριο. Τρία ζώδια ευνοούνται περισσότερο.

 
Ταύρος
Ανοιχτοί σε νέες ευκαιρίες και δυνατότητες πρέπει να παραμείνετε αυτές τις ημέρες. Θετικές ανατροπές βρίσκονται προ των πυλών και είναι στο χέρι σας να τις εκμεταλλευτείτε. Όσο κι αν δεν σας χαρακτηρίζει η ευελιξία αυτή την περίοδο είναι αυτό που χρειάζεστε για να προχωρήσετε μπροστά.

