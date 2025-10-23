Η Έμιλυ Ραταϊκόσφσκι με γαλάζιο κολλητό φόρεμα, λίγο πριν φωτογραφηθεί γυμνή (εικόνες)

Μια ακόμη γυμνή φωτογράφιση έκανε η Emily Ratajkowski, η οποία πόζαρε ολόγυμνη για το εξώφυλλο του νέου τεύχους του περιοδικού Beyond Noise. Το μοντέλο κοιτάζει την κάμερα, ενώ στη φωτογραφία του εξωφύλλου φοράει τυλίγει ένα γούνινο παλτό γύρω από γυμνό κορμί της, ενώ κάθεται σε ένα σκαμπό.Σε μία από τις λήψεις, φορά μόνο μια μεγάλη ζώνη με αγκράφα στη μέση της, με τα χέρια της να καλύπτουν το στήθος της και ένα μαύρο εσώρουχο να καλύπτει τους γοφούς της. Η ζώνη είναι δημιουργία του οίκου Gucci και φέρει το χαρακτηριστικό ιππικό στυλ του ιταλικού brand, ενώ η τιμή της αγγίζει τα 2.450 δολάρια. Άλλες φωτογραφίες τη δείχνουν να ποζάρει με σουτιέν με λουράκια και διάφανα κορμάκια χωρίς παντελόνι, ενώ η ίδια έκανε μία και μοναδική ανάρτηση από την φωτογράφιση.Επέλεξε μία φωτογραφία στην οποία κάθεται στο πλάι με τα γόνατα προς το γυμνό στήθος της και κοιτάζει την κάμερα με τα μακριά μαλλιά της σε κυματισμούς. Στη λεζάντα έκανε απλώς αναφορά στο περιοδικό.