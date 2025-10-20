Κιθ Έρμπαν: Η αναπάντεχη αντίδρασή του σε σχόλιο θαυμάστριας για το διαζύγιο από τη Νικόλ Κίντμαν (βίντεο)
Κιθ Έρμπαν: Η αναπάντεχη αντίδρασή του σε σχόλιο θαυμάστριας για το διαζύγιο από τη Νικόλ Κίντμαν (βίντεο)

Κιθ Έρμπαν: Η αναπάντεχη αντίδρασή του σε σχόλιο θαυμάστριας για το διαζύγιο από τη Νικόλ Κίντμαν (βίντεο)
Στη διάρκεια μιας συναυλίας του στο Νάσβιλ, ο Keith Urban ξεχώρισε ένα πλακάτ στο κοινό. Το κρατούσε μια γυναίκα και έγραφε: «Θα πεις στο αγόρι μου ότι είμαι έγκυος;». Περίεργος, την πλησίασε και τη ρώτησε το όνομά της. Η απάντησή της ήταν μια ξεκάθαρη αναφορά στο διαζύγιο του τραγουδιστή από τη Nicole Kidman: «Δεν θα σου αρέσει. Το όνομά μου είναι Nicole». Η αντίδρασή του, όπως δείχνει και ένα βίντεο, ήταν να σωριαστεί στη σκηνή και να ξεκαρδιστεί στα γέλια.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
