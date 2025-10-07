Τζένιφερ Λόπεζ - Μπεν Άφλεκ σε νέα κοινή εμφάνιση μετά το διαζύγιο: Τρυφερά στιγμιότυπα στον φακό
MARIE CLAIRE

Τζένιφερ Λόπεζ - Μπεν Άφλεκ σε νέα κοινή εμφάνιση μετά το διαζύγιο: Τρυφερά στιγμιότυπα στον φακό

Η σχέση τους φαίνεται πως είναι καλύτερη όταν δεν είναι παντρεμένοι

Η Jennifer Lopez και ο Ben Affleck, που συνεργάστηκαν ως εκτελεστικοί παραγωγοί της ταινίας «Το φιλί της γυναίκας αράχνης», όχι μόνο περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της στη Νέα Υόρκη αλλά πρόσφεραν στους φωτογράφους και μερικές τρυφερές στιγμές, σαν να μην έχει μεσολαβήσει ένα διαζύγιο.

