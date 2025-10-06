Happy People: Οι άνθρωποι πίσω από την αυθεντικότητα μπροστά στον φακό
Το casting agency που επαναπροσδιορίζει την έννοια της παρουσίας στην εικόνα, με σεβασμό, συνέπεια και υψηλή αισθητική.
Σε μια εποχή όπου η αυθεντικότητα έχει εξελιχθεί στη νέα πολυτέλεια, η Happy People ξεφεύγει από το πλαίσιο του τυποποιημένου agency, όπως το γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Στην πραγματικότητα, είναι μια ζωντανή, ευέλικτη πλατφόρμα ανθρώπινης έκφρασης και δημιουργικής σύνδεσης, αφιερωμένη στην ανάδειξη προσώπων με χαρακτήρα, ταυτότητα και ουσία.
Από το 1990 έως σήμερα, και με τη Βενετία Κυρίου να αναλαμβάνει τα ηνία το 2012, η εταιρεία έχει ακολουθήσει σταθερή πορεία εξέλιξης. Με γνώμονα την ποιότητα, την προσαρμοστικότητα και την αισθητική συνέπεια, η Happy People έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της αγοράς, λειτουργώντας με ακρίβεια, ευαισθησία και σεβασμό σε κάθε δημιουργική ανάγκη — από τηλεοπτικές σειρές και διαφημιστικά spots, μέχρι κινηματογραφικές παραγωγές και μουσικά βίντεο.
