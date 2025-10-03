Λεονάρντο ΝτιΚάπριο: Το τελευταίο, ανατριχιαστικό μήνυμά του στην Τζέιν Γκούντολ
Λεονάρντο ΝτιΚάπριο: Το τελευταίο, ανατριχιαστικό μήνυμά του στην Τζέιν Γκούντολ

Μοιράζονταν το ίδιο πάθος για την προστασία του περιβάλλοντος

Ο Leonardo DiCaprio απέτισε τον δικό του, συγκινητικό φόρο τιμής προς την Jane Goodall, την πρωτευοντολόγο και ακτιβίστρια του περιβάλλοντος που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Με μια μακροσκελή ανάρτησή του στα social media o ηθοποιός, που επίσης δραστηριοποιείται για την προστασία της φύσης, της εξέφρασε όχι απλώς την εκτίμηση αλλά τον θαυμασμό του, αποκαλώντας την «ηρωίδα μου».

