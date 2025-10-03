Λεονάρντο ΝτιΚάπριο: Το τελευταίο, ανατριχιαστικό μήνυμά του στην Τζέιν Γκούντολ
Λεονάρντο ΝτιΚάπριο: Το τελευταίο, ανατριχιαστικό μήνυμά του στην Τζέιν Γκούντολ
Μοιράζονταν το ίδιο πάθος για την προστασία του περιβάλλοντος
Ο Leonardo DiCaprio απέτισε τον δικό του, συγκινητικό φόρο τιμής προς την Jane Goodall, την πρωτευοντολόγο και ακτιβίστρια του περιβάλλοντος που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Με μια μακροσκελή ανάρτησή του στα social media o ηθοποιός, που επίσης δραστηριοποιείται για την προστασία της φύσης, της εξέφρασε όχι απλώς την εκτίμηση αλλά τον θαυμασμό του, αποκαλώντας την «ηρωίδα μου».
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα