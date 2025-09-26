Τέσσερις χρήσιμες συμβουλές για όσους θέλουν να μακρύνουν τα μαλλιά τους
Τέσσερις χρήσιμες συμβουλές για όσους θέλουν να μακρύνουν τα μαλλιά τους
Μελετώντας τις συμβουλές δερματολόγων και άλλων ειδικών, καταλήξαμε στις βασικότερες πρακτικές για μακρύνουν πιο γρήγορα τα μαλλιά σας.
Η αλήθεια είναι πως όσο κι αν αγαπάμε την απόλυτη τάση των τελευταίων ετών, aka το κοντό καρέ, τα μακριά, πλούσια μαλλιά πάντα θα μας εντυπωσιάζουν και δελεάζουν, κυρίως επειδή προσφέρουν πολλές επιλογές σε χτενίσματα. Αν βρίσκεστε κι εσείς σε φάση προσπάθειας για να μακρύνετε τα μαλλιά σας, κρατήστε σημειώσεις.
Διατηρήστε μια ισορροπημένη διατροφή
Και ναι, το να λες σε κάποιον που επιθυμεί μακριά μαλλιά να βελτιώσει τις διατροφικές του συνήθειες, είναι σαν να λες σε κάποιον που έχει μεθύσει να πιεί πολύ νερό. Αλλά και πάλι, είναι αποτελεσματικό.
