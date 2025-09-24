Τσέις Ινφίνιτι: Το κορίτσι που χόρευε στο YouTube και τώρα παίζει δίπλα στον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο
Κάνει την πρώτη της εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη στην ταινία «Μια Μάχη Μετά την Άλλη», που έχει ήδη προκαλέσει παροξυσμό στην Αμερική.
Το να κάνεις το κινηματογραφικό σου ντεμπούτο στο πλευρό του Leonardo DiCaprio, σε ταινία του σπουδαιότερου σκηνοθέτη της γενιάς του, Paul Thomas Anderson («Αόρατη Κλωστή», «Θα Χυθεί Αίμα»), είναι σίγουρα σπάνιο κι εντυπωσιακό. Το να γίνεται δεκτή η ταινία πριν καν κυκλοφορήσει στις αίθουσες με πρωτοφανείς διθυράμβους από τους κριτικούς, προβλέψεις που την τοποθετούν πρώτη στην κούρσα των Όσκαρ 6 μήνες πριν την τελετή και υποκλίσεις από ονόματα όπως ο Steven Spielberg και ο Martin Scorsese ξεφεύγει από τη σφαίρα του πραγματικού. Κι όμως αυτό συνέβη στην Chase Infiniti, τη νεαρή πρωταγωνίστρια του «Μια Μάχη Μετά την Άλλη», που υποδύεται την κόρη του μεγάλου σταρ και, όπως όλα δείχνουν, δίνει μια ερμηνεία που την τοποθετεί στη γρήγορη λωρίδα για να γίνει σταρ κι εκείνη.
