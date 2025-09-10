Σελένα Γκόμεζ: Αυτές είναι οι δύο ταινίες που θέλει να δει οπωσδήποτε με τα παιδιά της

ΗSelena Gomez μοιράζεται με τους θαυμαστές της τα σχέδιά της για τη μητρότητα και αποκαλύπτει τις ταινίες που ανυπομονεί να παρακολουθήσει μαζί με τα παιδιά της, όταν αποκτήσει.Καλεσμένη στο podcast Good Hang with Amy Poehler, η σταρ, που αρραβωνιάστηκε πρόσφατα με τον παραγωγό Benny Blanco, μίλησε με ενθουσιασμό για δύο παιδικές ταινίες που θεωρεί must.Η κουβέντα ξεκίνησε με μια γλυκιά αναφορά στη μικρότερη αδερφή της, Gracie Elliott Teefey, που στα 12 της χρόνια βρίσκεται στην ευαίσθητη φάση της αυτοσυνείδησης. Η Selena δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ταινία Inside Out, στην οποία η Amy Poehler δίνει τη φωνή στη Joy, και την οποία παρακολούθησε πρόσφατα μαζί με την αδερφή της.«Είδα την ταινία με την αδερφή μου και συγκινήθηκα βαθιά», εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια. «Είναι τόσο αληθινή που σχεδόν θα έπρεπε να τη βλέπουμε στο σχολείο ως υποχρεωτική εργασία».Η ιστορία του Inside Out εξερευνά τα συναισθήματα της 11χρονης Riley, καθώς η οικογένειά της μετακομίζει σε μια νέα πόλη, φέρνοντας στην επιφάνεια συναισθήματα όπως η χαρά, ο φόβος, η οργή, η αποστροφή και η θλίψη. Η συζήτηση συνεχίστηκε με το σίκουελ, Inside Out 2, που προσθέτει στο μείγμα το συναίσθημα του άγχους, μια εμπειρία που, όπως τόνισε η παρουσιάστρια, «αγγίζει κάθε ηλικία».