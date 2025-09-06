Το White Lotus ταξιδεύει στη Γαλλία για τα γυρίσματα της τέταρτης σεζόν
Το White Lotus ταξιδεύει στη Γαλλία για τα γυρίσματα της τέταρτης σεζόν

Ο νέος κύκλος της βραβευμένης σειράς υπόσχεται ακόμη περισσότερο μυστήριο, πλοκή και ευρωπαϊκή φινέτσα.

Το White Lotus ταξιδεύει στη Γαλλία για τα γυρίσματα της τέταρτης σεζόν
Η λατρεμένη σειρά The White Lotus επιστρέφει με τέταρτη σεζόν και, αυτή τη φορά, αλλάζει ηπειρωτικό σκηνικό. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένα δημοσιεύματα, τα νέα επεισόδια θα διαδραματίζονται στη Γαλλία, δίνοντας συνέχεια στην πολυτελή αλλά σκοτεινή αφήγηση που μας έχει καθηλώσει τα τελευταία χρόνια. Μετά τη Χαβάη και την Ιταλία, το HBO μας ταξιδεύει σε μία από τις πιο ατμοσφαιρικές ευρωπαϊκές χώρες, με φόντο τη γαλλική ριβιέρα ή, όπως φημολογείται, κάποιο ιστορικό ξενοδοχείο αλυσίδας Four Seasons. 

