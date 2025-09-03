Ο Τζουντ Λο παραπάτησε καθώς έβγαινε από θαλάσσιο ταξί στη Βενετία - Δείτε στο βίντεο πώς αντέδρασε

ΟJude Law παραπάτησε καθώς έβγαινε από ένα θαλάσσιο ταξί στην Ιταλία τη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου.Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο Άγγλος ηθοποιός φαίνεται να χάνει το βήμα του καθώς μπαίνει σε ένα θαλάσσιο ταξί στη Βενετία.Ο σταρ της ταινίας «The Holiday» ταξίδευε με τη σύζυγό του, Phillipa Coan, σύμφωνα με την Daily Mail, η οποία δημοσίευσε το βίντεο από το μικρό ατύχημα.Το ζευγάρι βρισκόταν καθ’ οδόν προς το αεροδρόμιο μετά την πρεμιέρα της ταινίας στην οποία υποδύεται τον Vladimir Putin, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης. Στο θαλάσσιο ταξί, ο ηθοποιός έσφιξε το χέρι του οδηγού πριν προσπαθήσει να πατήσει στην αποβάθρα και σκόνταψε. Αντιμετώπισε το περιστατικό με ψυχραιμία και γέλασε μαζί με την Coan. Όσοι βρίσκονταν κοντά στο σημείο εκείνη τη στιμή στην αποβάθρα έτρεξαν να βεβαιωθούν ότι ήταν καλά.