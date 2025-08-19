Η Όμπρεϊ Πλάζα για την απώλεια του συζύγου της που αυτοκτόνησε: «Είναι μια καθημερινή μάχη»

ΗAubrey Plaza μιλάει ανοιχτά για το πώς διαχειρίζεται τη θλίψη μετά τον θάνατο του αείμνηστου συζύγου της, Jeff Baena.Κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο τελευταίο επεισόδιο του podcast της φίλης της, Amy Poehler, Good Hang, η Plaza, ρωτήθηκε πώς τα καταφέρνει μετά τον θάνατο του συζύγου της, που αυτοκτόνησε σε ηλικία 47 ετών στις 3 Ιανουαρίου.Αφού η Poehler ανέφερε ότι ο σκύλος της Plaza, Frankie, λειτουργούσε ως «θεραπευτικός σκύλος» για το αστέρι του The White Lotus, η παρουσιάστρια του podcast συνέχισε: «Απλώς για να το ξεκαθαρίσουμε, ο κόσμος θέλει να σας δει, θέλει να δει πώς είστε, σας αγαπάει. Έχετε περάσει μια τρομερά δύσκολη χρονιά. Έχετε χάσει τον σύζυγό σας, έχετε αντιμετωπίσει αυτό και ψάχνετε διάφορους τρόπους να νιώσετε και να βρείτε υποστήριξη», πρόσθεσε η Poehler, που πρωταγωνίστησε μαζί με την Plaza στο Parks and Recreation μεταξύ 2009-2015.«Εκ μέρους όλων των ανθρώπων που νιώθουν ότι σας γνωρίζουν, και των ανθρώπων που σας γνωρίζουν πραγματικά, πώς νιώθετε σήμερα;» ρώτησε η Poehler, και η Plaza απάντησε: «Ακριβώς σε αυτήν την πολύ, πολύ παρούσα στιγμή, νιώθω χαρά που είμαι μαζί σας».«Συνολικά, είμαι εδώ και λειτουργώ. Νιώθω πραγματικά ευγνώμων που κινούμαι στον κόσμο. Νομίζω ότι είμαι καλά, αλλά είναι μια καθημερινή μάχη, προφανώς», συνέχισε η Plaza.Το αστέρι του Agatha All Along συνέκρινε τη θλίψη με την ταινία του 2025 The Gorge, στην οποία πρωταγωνιστούν οι Miles Teller και Anya Taylor-Joy μεταξύ άλλων.