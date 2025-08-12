West Ham: Έγινε η πρώτη γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα που λανσάρει εσώρουχα περιόδου

Ηγυναικεία ομάδα της West Ham United ανακοίνωσε συνεργασία με τη Modibodi, μια εταιρεία που ειδικεύεται σε ρούχα με τεχνολογία προστασίας από διαρροές, ως επίσημο χορηγό στο πίσω μέρος των σορτς και συνεργάτη για εσώρουχα κατάλληλα για την περίοδο.Η Modibodi γίνεται η πρώτη μάρκα εσωρούχων για την περίοδο που εμφανίζεται σε στολή γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας, με το λογότυπό της να κοσμεί το πίσω μέρος των σορτς της ομάδας καθ’ όλη τη διάρκεια της Barclays Women’s Super League και των εγχώριων κυπέλλων.Η συνεργασία αυτή ενώνει δύο μάρκες με κοινό στόχο να σπάσουν τα ταμπού και να αφαιρέσουν τα εμπόδια που κρατούν γυναίκες και κορίτσια μακριά από τον αθλητισμό. Η West Ham United έχει πρωτοστατήσει στην αντικατάσταση των λευκών σορτς με χρώματα φιλικά για την περίοδο.